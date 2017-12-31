Александр Петров: 2017 год подтвердил сохраняющуюся взаимную тягу населения Эстонии и России

«Статистика, в частности, свидетельствует о значительном увеличении количества выданных виз - почти на 20% увеличилось число российских туристов в Эстонии. Цифры почти такого же порядка характеризуют эстонский турпоток в Россию», - отметил посол в переданном BNS новогоднем обращении.

По его словам, весьма показательным является и взаимный интерес населения Эстонии и России к культуре, искусству, духовному миру обеих стран. Наглядной иллюстрацией к тому является множество знаковых мероприятий, состоявшихся в уходящем году.

В их числе посол России назвал театральный фестиваль «Золотая маска» в Эстонии, «Петербургские встречи» в Таллинне, фестиваль «Мост дружбы» в Нарве, многочисленные выступления эстонских и российских мастеров искусств на крупнейших площадках обеих стран.

«Мы можем быть довольны тем, как развиваются приграничное и межрегиональное сотрудничество. Но, впрочем, по этим фактам, можно судить и о том, насколько велик еще не раскрытый потенциал нашего взаимодействия в других областях, - подчеркнул Александр Петров. - А значит, есть над чем работать обеим сторонам и в будущем году».

«Мы к такой работе готовы», - добавил посол.

Как отметил посол, уходящий 2017 год давал немало поводов и для беспокойства, если говорить в целом о ситуации в мире.

«Должно быть предельно понятно, что только вместе, независимо от размеров государства и численности его населения мы можем успешно бороться с новыми вызовами и угрозами», - продолжил посол, выразив пожелание, чтобы Эстония и Россия были едины в этой борьбе, в понимании глобальных вызовов и вместе бы работали над их преодолением.

«Пусть же нам всем на протяжении всего наступающего года сопутствуют удача и успех, здоровый оптимизм и уверенность в завтрашнем дне, - заключил посол России в Эстонии Александр Петров. - С Новым годом, с новым счастьем».