Встречайте Новый год с Postimees: поздравления, речь президента и салют на площади Вабадузе!

Площадь Вабадузе – популярное место для встречи Нового года. Прямая трансляция Postimees начнется в 23.00.

«Специальной программой „В юбилейный год на все сто“ мы откроем юбилейный год Эстонской Республики, который начнется уже завтра. Это будет стартом для более чем тысячи мероприятий, которые пройдут по всему миру», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа.

«В сотрудничестве с ЭР100 и ERR мы организуем на центральной площади Таллинна более грандиозный концерт, чем когда либо, на котором выступят многими любимые эстонские артисты и, естественно, прозвучит новогоднее обращение президента Эстонии», - делится радостью старейшина управы Кесклинна Владимир Свет.

Концерт начнется на главной площади Таллинна в 21.30, кульминацией вечера станет новогоднее приветствие поздравление и салют. На бесплатном новогоднем концерте выступят Анне Вески, Иво Линна, Геттер Яани, Smilers, Марью Ляник и Карл-Эрик Таукар.

Новогоднее обращение главы государства: