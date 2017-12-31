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Виктория Ладынская приостановила членство в районном совете Ласнамяэ

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ФОТО: Liis Treimann

Парламентарий и депутат Таллиннского городского собрания Виктория Ладынская-Кубитс (IRL) временно приостановила свое членство в районном совете Ласнамяэ.

«Приостановила членство из-за своей занятости как в парламенте, так и в горсобрании. Посмотрим, какой будет нагрузка в следующем году», - объяснила в воскресенье, 31 декабря, Виктория Ладынская-Кубитс порталу Rus.ERR свое решение.

До 1 апреля 2018 года замещать Ладынскую-Кубитс в районном совете Ласнамяэ будет ее однопартиец Райво Олмет.

На муниципальных выборах в октябре 2017 года Виктория Ладынская-Кубитс баллотировалась в Таллиннское горсобрание по списку IRL в округе Ласнамяэ: 918 голосов избирателей обеспечили ей компенсационный мандат.

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