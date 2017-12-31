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Мужчина, который перевез из Эстонии в Россию крупную партию гашиша, получил 16 лет тюрьмы

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Гашиш. Иллюстративный снимок. | ФОТО: RAFAEL MARCHANTE/REUTERS

Псковский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Литвы, который был признан виновным в перевозке крупной партии наркотиков из Эстонии в Россию, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования  установлено, что обвиняемый – директор литовской фирмы, 1972 года рождения - и двое неустановленных лиц, находясь в одной из зарубежных стран, из корыстных побуждений вступили в преступный сговор между собой, незаконно приобрели наркотическое средство и совершили его перемещение в Российскую Федерацию.

Обвиняемый 17 ноября 2016 года на большегрузном автомобиле с прицепом, перевозя в нем гашиш, пересек Государственную границу Российской Федерации с Эстонской Республикой и въехал на территорию таможенного поста МАПП «Шумилкино» Псковской таможни. Тем самым он незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС имеющееся в его транспортном средстве наркотическое средство.

Однако, довести до конца свой преступный умысел, направленный на сбыт гашиша в особо крупном размере  неустановленному в ходе следствия лицу в Санкт-Петербурге, обвиняемый  не смог - в результате таможенного осмотра его автомобиля наркотики были обнаружены и изъяты.

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