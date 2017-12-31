Осиновский: правительство допустило две ошибки

Председатель Социал-демократической партии Эстонии Евгений Осиновский признал в передаче Olukorrast riigis на Raadio 2, что состоящая из Центристской партии, СДПЭ и IRL коалиция допустила за первый год правления две ошибки, передает ERR.
31 декабря 2017 г., 16:16
«Те вещи, которые были выдвинуты в налоговой политике (тут можно спорить, насколько каждое предложение разумно или нет по отдельности) были в целом продуманы и просчитаны в Министерстве финансов. Давление, чтобы отказаться от них, исходило от одной партии, которая с политической точки зрения была не слишком успешна, то есть от IRL. Из-за этого все правительство было поставлено в положение, что якобы у нас царят переменчивые настроения», - описал Осиновский первую ошибку.
Второй ошибкой он назвал то, что правительство приняло за раз слишком много, что стало следствием имевшей месте ранее критики в стиле «что вы там сидите и ничего не делаете».
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