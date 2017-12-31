Картина дня: итоги уходящего года и прогнозы на следующий

На 2018 год предрекли худший кризис со времен Второй мировой войны

В новом году может произойти худший гуманитарный кризис с 1945 года. Об этом заявила государственный секретарь Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт. Читать далее…

В канун Нового года в центре Таллинна ожидаются изменения в организации движения

В связи с новогодними мероприятиями на площади Вабадузе в Таллинне 31 декабря изменена организация движения, что приведет к переменам и в маршрутах общественного транспорта. С 15 часов 31 декабря до 6 часов утра 1 января водителей просят вообще избегать проезда через площадь и ее окрестности. Смотрите карту здесь.

Встречайте Новый год с Postimees: поздравления, речь президента и салют на площади Вабадузе!

Сегодня портал Postimees будет вести прямую трансляции с площади Вабадузе в Таллинне: это означает, что вас ждут короткие интервью, новогоднее обращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд и, конечно, праздничный салют. Прямую трансляцию смотрите в 23.00 здесь.

Осиновский: правительство допустило две ошибки

Председатель Социал-демократической партии Эстонии Евгений Осиновский признал в передаче Olukorrast riigis на Raadio 2, что состоящая из Центристской партии, СДПЭ и IRL коалиция допустила за первый год правления две ошибки.

«Те вещи, которые были выдвинуты в налоговой политике (тут можно спорить, насколько каждое предложение разумно или нет по отдельности) были в целом продуманы и просчитаны в Министерстве финансов. Давление с целью отказа от них исходило от одной партии, которая с политической точки зрения была не слишком успешна, то есть от IRL. Из-за этого все правительство было поставлено в положение, что имеется изменчивое настроение», - описал Осиновский первую ошибку. Читать далее…

Появилось новогоднее обращение Владимира Путина

В сети появилась видеозапись новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Оно впервые было показано федеральными телеканалами на Дальнем Востоке. Смотрите видео здесь.

В 2018 году полиция Эстонии полностью откажется от пистолетов Макарова

В первом квартале 2018 года полицейские Эстонии окончательно перестанут использовать в качестве табельного оружия пистолеты Макарова, им на замену приходят «глоки». Читать далее…

Дешевый автобусный перевозчик прекращает обслуживать целый ряд междугородних линий

Бюджетная автобусная фирма Simple Express в этом году прекращает обслуживать целый ряд междугородних линий, проходящих через несколько уездов, поскольку они перестали себя окупать. Читать далее…

Крушение гидросамолета в Австралии: шесть погибших

Шесть человек погибли в результате крушения гидросамолета над рекой Хоксбери в Австралии в 50 км от Сиднея. Читать далее…

Директор канцелярии президента Тийт Рийсало получил щедрую премию

Под конец 2017 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд выписала премию в размере 3000 евро главе своей канцелярии Тийту Рийсало. Читать далее…