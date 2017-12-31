Поджегший в Таллинне жену сирийский беженец настаивает в Госсуде на смягчении приговора

Как подтвердили Rus.ERR в высшем судебном органе Эстонии, на этой неделе в Госсуд поступила кассационная жалоба защитника Мохаммада: адвокат просит суд вынести более мягкий приговор своему подзащитному, а в качестве альтернативы предлагает направить уголовное дело на новое слушание в окружной суд.

Государственный суд пока не занял позицию по кассации.

Согласно обвинению, 7 марта в квартире на улице Маяка в Таллинне Мохаммад из ревности избил супругу, связал ее полотенцами, облил бензином и поджег. Женщина попала в больницу с тяжелыми ожогами и провела на больничной койке в общей сложности полгода.