Фото: на резиденции правительства Эстонии появилась иллюминация в цветах эстонского флага

Об этом BNS сообщила в воскресенье пресс-служба комитета по празднованию столетия Эстонской республики, отметив, что фасад здания на холме Тоомпеа освещен ярко-синими и белыми прожекторами, на фасад также проецируется юбилейный логотип праздника « Eesti Vabariik 100”.

Праздничное световое оформление Дома Стенбока сохранится до середины февраля.