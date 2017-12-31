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Фото: на резиденции правительства Эстонии появилась иллюминация в цветах эстонского флага

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ФОТО: Kaupo Kalda (OKIA)

По случаю начала юбилейного, сотого года Эстонской республики, резиденция правительства — Дом Стенбока в центре Таллинна — иллюминирована в праздничную цветовую гамму, отражающую синий и белый цвета эстонского государственного флага.

Об этом BNS сообщила в воскресенье пресс-служба комитета по празднованию столетия Эстонской республики, отметив, что фасад здания на холме Тоомпеа освещен ярко-синими и белыми прожекторами, на фасад также проецируется юбилейный логотип праздника « Eesti Vabariik 100”.

Праздничное световое оформление Дома Стенбока сохранится до середины февраля.

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