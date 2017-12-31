Фото: на резиденции правительства Эстонии появилась иллюминация в цветах эстонского флага
31 декабря 2017 г., 18:02
По случаю начала юбилейного, сотого года Эстонской республики, резиденция правительства — Дом Стенбока в центре Таллинна — иллюминирована в праздничную цветовую гамму, отражающую синий и белый цвета эстонского государственного флага.
Об этом BNS сообщила в воскресенье пресс-служба комитета по празднованию столетия Эстонской республики, отметив, что фасад здания на холме Тоомпеа освещен ярко-синими и белыми прожекторами, на фасад также проецируется юбилейный логотип праздника « Eesti Vabariik 100”.
Праздничное световое оформление Дома Стенбока сохранится до середины февраля.