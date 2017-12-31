На площади Вабадузе выбрали торт к юбилею Эстонии

«Я очень рада! Это самое лучшее признание, когда люди оценивают твое творчество настолько высоко», – поделилась своей радостью автор юбилейного торта Эстонии Марью Мянник. «Это большая честь предложить изготовленный мною торт президенту», – добавила Мянник.

«Выбирать юбилейный торт Эстонии было очень увлекательно, особенно и потому, что впервые на праздничный стол президентского приема попадет торт, изготовленный и выбранный обычными людьми», – сказал шеф-повар Канцелярии президента и председатель жюри конкурса Тайго Лепик. «Теперь, когда юбилейный торт определился, нам нужно спешить с подготовкой праздничного стола, чтобы он стал достойным юбилея», – добавил Лепик.

По словам руководителя портала Nami-Nami Пилле Петерсоо, проведенный в честь столетия Эстонской Республики конкурс стал более масштабным, чем ожидалось, и, конечно, особенным для всех участников. «Все три финалиста были достойны победы, но торт Марью был и моим фаворитом», – отметила Петерсоо.