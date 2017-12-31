Перестрелка в США: один полицейский убит, еще шесть человек ранены

Еще шесть человек ранены. Стрелявшего ликвидировали, сообщает РИА Новости.

Полицейские прибыли после звонка с сообщением о домашнем насилии. Мужчина открыл огонь. Среди пострадавших оказались четыре сотрудника полиции и два гражданских лица.

К расследованию инцидента подключились четыре местных отделения полиции и полиция штата Колорадо. Телеканал 9News сообщал, что правоохранители просили жителей района не выходить из своих домов.