Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Перестрелка в США: один полицейский убит, еще шесть человек ранены

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: David Zalubowski/AP

При перестрелке в Колорадо погиб полицейский, сообщил в официальном аккаунте в Twitter офис шерифа по округу Дуглас.

Еще шесть человек ранены. Стрелявшего ликвидировали, сообщает РИА Новости.

Полицейские прибыли после звонка с сообщением о домашнем насилии. Мужчина открыл огонь. Среди пострадавших оказались четыре сотрудника полиции и два гражданских лица.

К расследованию инцидента подключились четыре местных отделения полиции и полиция штата Колорадо. Телеканал 9News сообщал, что правоохранители просили жителей района не выходить из своих домов.

Наверх