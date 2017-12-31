Юри Ратас: желаю всем удачи и успехов в наступающем году!

"2017-ый стал не только годом принятия многих решений правительства, направленных на улучшение жизни людей, но и председательства Эстонии в Совете ЕС, началом празднования столетия Эстонской республики. Желаю всем удачи и успехов в году наступающем!" - написал в сообщение с видео Ратас.

Смотрите обращение премьер-министра целиком.