Юри Ратас: желаю всем удачи и успехов в наступающем году!
31 декабря 2017 г., 20:53
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас записал новогоднее обращение к жителям страны, которое было опубликовано на его страничке в Facebook вчера.
"2017-ый стал не только годом принятия многих решений правительства, направленных на улучшение жизни людей, но и председательства Эстонии в Совете ЕС, началом празднования столетия Эстонской республики. Желаю всем удачи и успехов в году наступающем!" - написал в сообщение с видео Ратас.
Смотрите обращение премьер-министра целиком.