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Юри Ратас: желаю всем удачи и успехов в наступающем году!

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Юри Ратас. | ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас записал новогоднее обращение к жителям страны, которое было опубликовано на его страничке в Facebook вчера.

"2017-ый стал не только годом принятия многих решений правительства, направленных на улучшение жизни людей, но и председательства Эстонии в Совете ЕС, началом празднования столетия Эстонской республики. Желаю всем удачи и успехов в году наступающем!" - написал в сообщение с видео Ратас.

Смотрите обращение премьер-министра целиком.

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