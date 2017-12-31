Суд досрочно освободил сотрудничавшего с ФСБ жителя Эстонии

Суд досрочно освободил сотрудничавшего с ФСБ жителя Эстонии1
31 декабря 2017 г., 21:38
Тартуский уездный суд на этой неделе досрочно освободил из тюрьмы Максима Груздева (34), приговоренного к четырем годам лишения свободы за сотрудничество с ФСБ.
Во время испытательного срока ему будет запрещено общаться с российскими разведчиками, сообщает портал Rus.err.ee.
Суд счел освобождение Груздева обоснованным и оценил тот факт, что в тюрьму мужчина попал впервые и прежде в уголовном порядке не наказывался. Находясь в тюрьме, он работал и успешно прошел социальную программу.
По мнению суда, маловероятно, что Максим Груздев снова будет заниматься преступной деятельностью с российскими чиновниками.