Суд досрочно освободил сотрудничавшего с ФСБ жителя Эстонии

Во время испытательного срока ему будет запрещено общаться с российскими разведчиками, сообщает портал Rus.err.ee.

Суд счел освобождение Груздева обоснованным и оценил тот факт, что в тюрьму мужчина попал впервые и прежде в уголовном порядке не наказывался. Находясь в тюрьме, он работал и успешно прошел социальную программу.

По мнению суда, маловероятно, что Максим Груздев снова будет заниматься преступной деятельностью с российскими чиновниками.