Аллик: зачем комментировать на ETV с русским акцентом? Лучше сразу по-русски

«На площади Вабадузе целый день ведет прямую трансляцию ETV вместе с Маргусом Сааром хороший русский актер Николай Бенцлер. Он делает это по-эстонски с акцентом, сейчас он все вопросы Келли Сильдару зачитал с бумажки и, наконец, сказал о том, что Келли повредила ногу и не сможет поехать на Олимпиаду, «замечательно». Что руководство ETV хочет этим доказать: что у нас есть русские, которые умеют говорить по-эстонски? Это мы и так знаем. Единственная позитивная мысль была бы в том, если бы Бенцлер прокомментировал день на русском языке – чтобы позвать на волну ETV и живущего в Эстонии русскоязычного зрителя (с волны ПБК). Но почему-то этого руководство ETV не осмелилось сделать».

Однако не все согласились с такой позицией. В комментариях к записи Кристина Каллас пишет, например, что “это все же большой шаг вперед, что говорящего с акцентом ведущего пускают в эфир, да еще и в прайм-тайм!” “Еще 10 лет назад это считалось бы неуместным, должен был быть эстонец. Выражаю признательность ETV», - прокомментировала она.

А по какому каналу смотрели новогоднюю трансляцию вы?