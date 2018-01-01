Четыре страны мира, где официально сейчас не 2018 год

1. Иран и Афганистан

В Иране и Афганистане сейчас 1396 год. В этих странах используется часто именуемый иранским календарем солнечный календарь Хиджры, который нельзя путать с лунным календарем Хиджры, используемым в большинстве исламских стран.

Иранский календарь рассчитывает время исходя из равноденствий и движения Земли вокруг Солнца. Если в Григорианском календаре есть четкие правила, чтобы удерживаться в одном ритме с движением Солнца, то, солнечный календарь Хиджры основывается на астрономических наблюдениях, что делает его более точным. Даже после нескольких реформ Григорианский календарь через 3236 лет сдвинется на один день, в то время как иранский календарь всегда точен.

Иранский Новый год, Новруз, начинается всегда в весеннее равноденствие, которое по нашему календарю приходится на 20 или 21 марта.

2. Эфиопия

В Эфиопии сейчас 2010 год, новый начнется 11 сентября. В эфиопском календаре 13 месяцев, причем в 12 по 30 дней, а в 13-м – всего 5 (в високосном – 6).

Новый год в Эфиопии начинается, когда сильные дожди отступают и яркое солнце вновь начинает светить над плодородной землей. Поскольку новый год начинается со смены времени года, это вселяет в людей надежду на новое, лучшее будущее.

Начало летоисчисления в Эфиопии отстает от Гриогрианского календаря на семь лет, поскольку там иначе рассчитывают дату рождения Христа.

3. Северная Корея

В Северной Корее 1 января начинается 107 год, их календарь на самом деле является искаженной формой Григорианского. Там ведется отсчет от 1912 года, когда родился их первый диктатор Ким Ир Сен.

Название календаря происходит от официальной идеологии Чучхе и считается своеобразным способом продемонстрировать независимость Северной Кореи.

Только в этих странах вместо Григорианского календаря официально принята другая система, однако существует целый ряд стран и культур, где параллельно с официальным Григорианским календарем время рассчитывается и по календарю, более важному для местной культуры.

Например, во многих исламских странах отмечают праздники, основанные на лунном календаре Хиджры, согласно которому у них сейчас 1439 год.

По буддистскому календарю сейчас 2562 год, а по индуистскому - и вовсе 5120-й.