Авария в Йыгевамаа: пострадавший в критическом состоянии

На месте выяснилось, что рядом лежит без сознания тяжело пострадавший 19-летний молодой человек. Он был доставлен в больницу. Спасатели также искали с термокамерами других вероятных пострадавших, однако больше никого не нашли.

По словам полиции, молодой человек на автомобиле Audi A4 ехал по направлению из Йыгева в Муствеэ и на прямом отрезке дороги потерял управление и вылетел с дороги, после чего машина перевернулась через крышу. Дорожные условия на месте аварии были хорошие, покрышки соответствовали требованиям.

Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Хельмер Халлик сообщил, что состояние молодого человека критическое, поскольку при выпадении из машины он получил опасные для жизни травмы.

“Полиция установит все детали в ходе расследования, в том числе был ли водитель трезв, а также соблюдал ли он требования, следование которым действительно помогает сберечь жизнь. Пристегнутые ремни безопасности именно поэтому обязательны для всех. Это помогает надежно и безопасно удержаться на сиденье автомобиля и не попасть под кувыркающуюся машину”, - заметил он.