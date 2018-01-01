Украина ввела биоконтроль на границе для граждан 70 государств, в том числе России

"Сотрудники Госпогранслужбы фиксируют отпечатки 5 пальцев правой руки… При повторном пересечении лицом границы будет осуществляться процесс идентификации лица. При этом инспектор будет видеть, сдавал ли человек свои биометрические данные, и будет осуществлять их проверку. В случае несовпадения данных лицо будет направлено на дополнительный контроль для выяснения обстоятельств", - рассказали в ведомствею

От фиксации биометрических данных освобождаются не достигшие 18-летнего возраста, круизные туристы, члены экипажей транспортных средств, дипломатический персонал, должностные лица международных организаций, главы государств и правительств, члены парламентских и правительственных делегаций.

Обязательную фиксацию биометрических данных применяют в соответствии с определенным МИДом перечнем 70 стран, в том числе РФ, отнесенных к категории риска. Остальные иностранцы - по результатам анализа и оценки рисков.

Во время паспортного контроля инспекторы Госпогранслужбы проверяют паспортные документов иностранцев, в том числе по базам Интерпола. Дальше происходит считывание информации (отпечатки пальцев) с помощью ридеров, которая поступает в подсистему обработки биометрических данных ведомства. Кроме того, через межведомственную информационно-телекоммуникационную систему "Аркан" она поступает в Национальную систему биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы.

Для создания системы были дооборудованы 157 пунктов пропуска и 3 контрольных пункта въезда-выезда на админгранице с оккупированным Крымом. В частности, было оборудовано более 1,2 тыс рабочих мест и доукомплектовано более 400 автоматизированных рабочих мест сканерами отпечатков пальцев, развернуто более 320 новых рабочих мест на І-й и ІІ-й линии контроля, а также более 420 на железнодорожных пунктах пропуска.

Система биометрического контроля развернута во исполнение указа президента от 30 августа 2017 года №256 "О решении СНБО от 10 июля 2017 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ими правил пребывания на территории Украины", которая является одной из подсистем ведомственной автоматизированной системы пограничного контроля.

По данным Госпогранслужбы, с начала суток по состоянию на утро понедельника по системе фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства пограничники оформили более 2,7 тыс лиц, в т.ч. около 500 граждан РФ.

Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал в эфире телеканала "112.Украина", что "на данный момент можно сделать вывод, что система биометрического контроля заработала и пока что работает успешно и эффективно". "Никаких конфликтных ситуаций не возникало. Все граждане, которых мы просили сдать отпечатки пальцев, пройти биометрический контроль, абсолютно спокойно на это реагировали", - рассказал он.

По словам представителя ведомства, сейчас ситуация на пунктах пропуска спокойная. "Мы наблюдаем определенное затишье после новогодних праздников. Количество людей и транспортных средств небольшое, пограничники продолжают нести службу в усиленном режиме", - рассказал Слободян.

Как сообщалось, 27 декабря 2017 года Госпогранслужба сообщила о начале тестирования системы биометрического контроля на двух пунктах пропуска на границе с РФ: "Гоптовка" (Харьковская обл.) и "Бачевск" (Сумская обл.). При этом в ведомстве заявили, что полностью система заработает на границе и в международных аэропортах, как и планировалась, с 1 января 2018 года. Слободян рассказал, что ведомство подготовило и обнародовало видеоролики для иностранцев с инструкциями и правилами прохождения этой системы контроля при въезде в Украину. По его словам, с 1 января 2018 года в полном объеме в основных 157 международных и межгосударственных пунктах пропуска заработает биометрический контроль для граждан из 71 страны, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины.