Дурной знак? Эстония встретила Новый год без гимна

На отсутствие гимна указали в соцсетях и дирижер Тыну Кальюсте и председатель совета ERR Рейн Вейдеманн.

“Новый год начался для эстонского государства без гимна. Что это значит? 27 лет мы начинали его с гимна. А теперь отменили. Плохое предзнаменование”, - написал Вейдеманн в Фейсбуке.

“С Новым годом! В известные времена мы слушали гимн по финскому ТВ после речи финского президента на Сенатской площади в Хельсинки. Потом пришло время, когда ETV создал традицию исполнения эстонского гимна. Должны ли мы теперь учесть, что гимн можно будет послушать опять только по финскому ТВ или эстонскому Klassikaraadio? Рейн Вейдеманн, чем объяснить тот факт, что новый год начался на ETV без эстонского гимна? Это в дальнейшем будет отдано на откуп деятелям? Должны ли мы теперь ждать, что новый год принесет нам на ETV произведение Марью Ляник?» - спрашивает Кальюсте в Фейсбуке.

Председатель совета телерадиовещания ответил ему: «Дорогой Тыну, с Новым годом! Я сам хотел бы узнать детали и обоснование этого «новаторства». Буду выяснять у исполнительных директоров ETV, и пусть они истолкуют это потом как вмешательство в свободу редакции. Я спросил это сразу через несколько минут после начала нового года, поскольку отсутствие гимна после речи президента показалось как-то очень отчуждающим и страшноватым. Показалось плохим предзнаменованием. Если бы с обновлениями хотели пойти до конца, не надо было бы звать на площадь и президента, пристраивать туда пульт с гербом ЭР, пусть бы она сегодня в 12 часов выступила на ETV, как выступает президент Финской Республики на YLE. Сам я не припомню, чтобы финский президент выступал с речью на Сенатской площади. По крайней мере, с тех пор как я живу в Таллинне, с 1980 года, я следил за его речью в полдень 1 января, после этого следовала трансляция венского новогоднего концерта».