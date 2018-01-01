Путин заявил, что совершенно не думает об увековечивании себя в истории

"Я не думаю об этом совершенно. Потому что если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать... Надо просто работать как следует", - сказал Путин на встрече с коллективом программы "Время", с которым глава государства встретился по случаю 50-летия программы.

Он назвал программу "Время" "эталоном информативности, правдивости и своевременности". "Такой эталон чрезвычайно важен, и программа "Время" таким эталоном является, в сознании миллионов это именно так, и эту планку ни в коем случае нельзя опускать", - пожелал Путин коллективу программы.

Путин добавил, что был в студии программы "Время" за все годы пребывания у власти всего пару раз. "За все годы работы в качестве президента и председателя правительства я был здесь, в студии, наверное, не более двух раз", - сказал он.

Он объяснил свой визит в "Останкино" тем, что считает 50-летие программы "Время" праздником для всей страны. "За эти 50 лет программа "Время" стала лидером информационных программ в нашей стране, и я думаю, что ее и за границей всегда с интересом внимательно смотрели и смотрят", - сказал Путин.