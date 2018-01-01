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Галерея, видео: женщина перевернула BMW из-за боли в животе

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Сегодня около 10 часов утра в Нахкъяла Харьюского уезда легковой автомобиль BMW на изгибе дороги потерял управляемость и вылетел с дороги.

Как сообщил Postimees пресс-секретарь полиции, причиной аварии стала резкая боль в животе у женщины, которая управляла автомобилем. В связи с этим женщина была доставлена на осмотр в больницу, никаких травм у нее обнаружено не было. Была ли она в нетрезвом состоянии, станет известно на следующей неделе.

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