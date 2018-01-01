Галерея, видео: женщина перевернула BMW из-за боли в животе

Как сообщил Postimees пресс-секретарь полиции, причиной аварии стала резкая боль в животе у женщины, которая управляла автомобилем. В связи с этим женщина была доставлена на осмотр в больницу, никаких травм у нее обнаружено не было. Была ли она в нетрезвом состоянии, станет известно на следующей неделе.