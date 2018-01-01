У партнеров Больничной кассы зубные протезы будут стоить одинаково

«Согласованный прейскурант означает, что у всех партнеров по всей Эстонии протезы будут относиться к одному ценовому классу», - сказала руководитель отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн. По ее словам, это позволит гарантировать, что в каждом регионе люди смогут при поддержке Больничной кассы позволить себе хотя бы протезы первой необходимости.

С 1 января меняется порядок компенсации протезов, льготой можно воспользоваться у тех стоматологов, которые заключили договор с Больничной кассой. Поэтому, записываясь на приему к стоматологу, стоит уточнить у врача, заключил ли он или планирует заключить с Больничной кассой договор, позволяющий компенсировать протезы.

«Ни одна из сумм компенсации или неиспользованный остаток компенсации людей не пропадет. Если у человека в конце 2017 года остаток компенсации за зубные протезы составил, например, 120 евро, он сможет его использовать и дальше и в 2018 году, просто сделать это будет можно только у договорных партнеров Больничной кассы», - сказала Фридеманн.

С начала января 2018 года сумма компенсации будет рассчитываться сразу у зубного врача, непосредственно в момент оплаты счета. Это значит, что исчезнет необходимость ходатайствовать о компенсации задним числом, после оказания услуги, так как все расчеты теперь будут проходить напрямую между изготовителем протезов и Больничной кассы.

Счета за зубные протезы можно будет предоставлять больничной кассе до 31 января 2018 года.

Сумма компенсации за зубные протезы теперь будет составлять 260 евро за три года. Компенсацию имеют право получить следующие категории застрахованных лиц - пенсионеры по инвалидности, пенсионеры по старости, люди с частичной или полной потерей трудоспособности, а также застрахованные лица в возрасте старше 63 лет.

Оставшаяся неиспользованной часть суммы компенсации не переносится на следующий трехгодичный период. Если застрахованный не помнит точно, сколько времени прошло с момента последнего изготовления протезов, рекомендуется до следующего посещения зубного врача уточнить данную информацию у изготовителя протезов или подать запрос об этом в Больничную кассу. Данные о своей компенсации за зубные протезы можно проверить и на государственном портале www.eesti.ee в рубрике "Информация о лечении и протезировании зубов". Также подписанный запрос можно прислать в Больничную кассу по почте, прислав электронное письмо или посетить одно из бюро обслуживания клиентов кассы.