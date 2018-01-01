Трибунал: смерть генерала Пральяка нельзя было предотвратить

Бывший генерал боснийских хорватов Слободан Пральяк умер от отравления цианистым калием - к такому выводу пришли голландские патологоанатомы после проведения судебно-медицинской экспертизы в начале декабря.

Осужденный на 20 лет тюрьмы за военные преступления Пральяк принял жидкость во время слушаний в трибунале по его апелляционной жалобе.

Гаагский суд рассматривал апелляцию Пральяка и еще пяти боснийских хорватов на приговор, вынесенный им в 2013 году. Пральяка тогда признали виновными в военных преступлениях против боснийских мусульман и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Услышав, что приговор остается в силе, Пральяк выпил яд на глазах у судей. Через несколько часов он скончался в больнице.

По словам гамбийского судьи Хассана Джаллоу, назначенного ответственным за расследование обстоятельств смерти Пральяка, до сих пор не ясно, каким образом и когда осужденный Пральяк получил цианистый калий.

Как отметил Джаллоу, 200-300 мг порошка - количество, эквивалентное одной таблетке цианида - крайне сложно обнаружить в ходе самого тщательного обыска даже при условии, что информация об этом поступила охране заранее.

Этому также препятствуют существующие ограничения для сотрудников, проводящих персональный досмотр заключенных. В том числе, пояснил судья, это касается и применения досмотрового оборудования.

Хассан Джаллоу рекомендовал трибуналу ввести 30-минутную задержку в прямых трансляциях заседаний трибунала и проводить обыски в камерах подсудимых.

Адвокаты сообщили Би-би-си, что любые жидкости, отправленные заключенным (например, парфюмерия), регистрируются, но при этом их химический анализ не проводится. Родственников, навещающих подсудимых трибунала, тщательно обыскивают перед свиданиями.

Питер Робинсон, адвокат Радована Караджича, приговоренного к 40 годам тюрьмы, ранее заявил Би-би-си, что не может понять, как можно было передать яд заключенному.

"Мы проходим два осмотра перед посещением заключенных, - рассказывал он. - Вы не можете принести напитки - даже бутылку с водой или колой. Все проверяется, прежде чем вы войдете внутрь".