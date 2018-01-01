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В авиакатастрофе вместе с семьей разбился глава крупнейшей в мире компании питания

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Ричард Казинс | ФОТО: PA Pictures/ Scanpix

Исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и члены его семьи погибли при крушении самолета в Австралии, сообщает TVNET со ссылкой на CNN.

Как стало известно, одномоторный самолет DHC-2 Beaver упал в реку Хоксбери. Жертвами крушения стали все шесть находившихся на борту человек - пилот и пять пассажиров.

«С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четыре его близких родственника скончались в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года», - говорится в заявлении компании.

Compass Group - крупнейшая в мире компания в области корпоративного питания. Она работает в 50 странах мира, организуя доставку еды в офисы и на заводы, в школы, университеты, больницы, тюрьмы, на спортивные объекты и нефтяные платформы. Ежегодно компания обслуживает порядка четырех миллиардов человек.

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