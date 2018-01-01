В авиакатастрофе вместе с семьей разбился глава крупнейшей в мире компании питания

Как стало известно, одномоторный самолет DHC-2 Beaver упал в реку Хоксбери. Жертвами крушения стали все шесть находившихся на борту человек - пилот и пять пассажиров.

«С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четыре его близких родственника скончались в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года», - говорится в заявлении компании.