В авиакатастрофе вместе с семьей разбился глава крупнейшей в мире компании питания

Исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и члены его семьи погибли при крушении самолета в Австралии, сообщает TVNET со ссылкой на CNN.
1 января 2018 г., 15:08
Как стало известно, одномоторный самолет DHC-2 Beaver упал в реку Хоксбери. Жертвами крушения стали все шесть находившихся на борту человек - пилот и пять пассажиров.
«С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четыре его близких родственника скончались в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года», - говорится в заявлении компании.
Compass Group - крупнейшая в мире компания в области корпоративного питания. Она работает в 50 странах мира, организуя доставку еды в офисы и на заводы, в школы, университеты, больницы, тюрьмы, на спортивные объекты и нефтяные платформы. Ежегодно компания обслуживает порядка четырех миллиардов человек.