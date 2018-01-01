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Баховски: речь президента была неплохой, но не стоит придавать ей слишком большое значение

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ФОТО: Tairo Lutter

В своем новогоднем обращении президент Керсти Кальюлайд в разумных пределах затронула как обстановку в мире, так и пообщалась с людьми, считает главный редактор Diplomaatia Эркки Баховски. В то же время не стоит придавать речи столь большое внимание, так как ее главная цель – создать настроение, с которым люди должны встретить Новый год.

По оценке Баховски, речь президента была сбалансированной. «Упоминалась ситуация за границей, а также она пообщалась с людьми», - отметил он.

Если сравнить речь Кальюлайд, например, с президентами Финляндии и России, то, по мнению Баховски, она расположилась где-то посередине, пишет Postimees. «Речь Владимира Путина была посвящена близким людям, тема политики не затрагивалась. Саули Ниинистё в очередной раз много говорил о ситуации в мире», - считает Баховски.

Баховски отмечает, что речь Кальюлайд была в положительном ключе, она говорила как о ситуации в мире, так и о молодежи. «Было бы странно услышать пессимистичную речь при вступлении в  юбилейный год», - добавил он.

Как считает Баховски, речь президента в первую очередь была рассчитана на молодое поколение.

Баховски увидел много положительного в том, что Кальюлайд обращалась не только ко всей Эстонии, но и к людям, собравшимся на площади Вабадуе.

В то же время эксперта удивила, что за речью президента не последовал гимн Эстонии. По мнению Баховски, не стоит придавать речи президента слишком большое значение. «Быть может, мы слишком часто ищем какие-то знаки. Речь просто должна создавать настроение, с которым мы войдем в следующий год», - считает он.

Он добавил, что гораздо важнее, с какими словами президент обратится к народу 24 февраля.

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