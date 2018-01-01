ETV+ показал пародию на новогоднее обращение Путина

"Год этот был непростым. И трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас и заставил двигаться вперёд... через мост в Нарву за санкционными продуктами и обратно — за дешевой водкой, сигаретами и печеньем в Ивангород. Главное — мы верим в себя, и также стойко выдерживаем пограничный контроль, как выдерживает две недели новогодних праздников наша печень", - среди прочего произносит псевдо-Путин.

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