Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

ETV+ показал пародию на новогоднее обращение Путина

4
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Scanpix

Телеканал ETV+ вечером в воскресенье, 31 декабря, показал шуточную пародию на новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина, - передает Rus.ERR.

"Год этот был непростым. И трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас и заставил двигаться вперёд... через мост в Нарву за санкционными продуктами и обратно — за дешевой водкой, сигаретами и печеньем в Ивангород. Главное — мы верим в себя, и также стойко выдерживаем пограничный контроль, как выдерживает две недели новогодних праздников наша печень", - среди прочего произносит псевдо-Путин.

А вы смотрели, вам понравилось?

Наверх