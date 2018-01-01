Полиция: работы на Новый год было много, но обошлось без серьезных инцидентов

По его словам, вызовы поступали в связи со ссорами и драками, главным образом на фоне употребления спиртных напитков.

"В основном вызовы касались проблем, связанных с употреблением алкоголя", - сказал Тамбре.

"В понедельник утром в вытрезвителе проснулись более 60 человек, а за рулем полиция обнаружила 13 нетрезвых водителей", - добавил он.

Тамбре отметил, что в этом году число вызовов полиции в новогоднюю ночь снизилось по сравнению с ситуацией год назад.