Полиция: работы на Новый год было много, но обошлось без серьезных инцидентов
1 января 2018 г., 15:38
Новогодняя ночь потребовала от полиции достаточно активной работы, но серьезных инцидентов за последние сутки не произошло, передает Rus.ERR со ссылкой на оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре.
По его словам, вызовы поступали в связи со ссорами и драками, главным образом на фоне употребления спиртных напитков.
"В основном вызовы касались проблем, связанных с употреблением алкоголя", - сказал Тамбре.
"В понедельник утром в вытрезвителе проснулись более 60 человек, а за рулем полиция обнаружила 13 нетрезвых водителей", - добавил он.
Тамбре отметил, что в этом году число вызовов полиции в новогоднюю ночь снизилось по сравнению с ситуацией год назад.