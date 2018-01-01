Врач из Ида-Вирумаа окончательно признан виновным в смерти пациента

"Оставить без изменений приговор Тартуского окружного суда от 22 марта 2017 года по обвинению Игоря Горячева. Кассационную жалобу защитника отклонить", - говорится в резолютивной части решения Государственного суда.

Отбывать наказание Горячеву не придется, если в ближайшие два года он не совершит новое преступление, а также врачу теперь придется оплатить свыше 14 000 евро в пользу родственников погибшего пациента в качестве возмещения морального ущерба, пишет rus.err.ee.

История с участием бывшего врача Ида-Вируской центральной больницы Игоря Горячева произошла в ноябре 2012 года, когда в отделение экстренной медпомощи больницы поступил 42-летний мужчина с диагнозом "подозрение на кровотечение пищеварительного тракта".

Игорь Горячев осмотрел пациента и отправил его домой, посоветовав обратиться к семейному врачу, а на следующий день пациент скончался.

Прокуратура обвинила врача в том, что тот небрежно выполнил свою работу, и по неосторожности причинил мужчине смерть, но сам Игорь Горячев виновным себя не признал.