Врач из Ида-Вирумаа окончательно признан виновным в смерти пациента

В пятницу, 29 декабря, Государственный суд поставил точку в уголовном деле врача из Ида-Вирумаа Игоря Горячева, которого обвинили в причинении смерти по неосторожности, так как высший судебный орган посчитал, что вина подсудимого доказана.
"Оставить без изменений приговор Тартуского окружного суда от 22 марта 2017 года по обвинению Игоря Горячева. Кассационную жалобу защитника отклонить", - говорится в резолютивной части решения Государственного суда.
Отбывать наказание Горячеву не придется, если в ближайшие два года он не совершит новое преступление, а также врачу теперь придется оплатить свыше 14 000 евро в пользу родственников погибшего пациента в качестве возмещения морального ущерба, пишет rus.err.ee.
История с участием бывшего врача Ида-Вируской центральной больницы Игоря Горячева произошла в ноябре 2012 года, когда в отделение экстренной медпомощи больницы поступил 42-летний мужчина с диагнозом "подозрение на кровотечение пищеварительного тракта".
Игорь Горячев осмотрел пациента и отправил его домой, посоветовав обратиться к семейному врачу, а на следующий день пациент скончался.
Прокуратура обвинила врача в том, что тот небрежно выполнил свою работу, и по неосторожности причинил мужчине смерть, но сам Игорь Горячев виновным себя не признал.