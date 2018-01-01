Украинская правозащитница, посадившая убийцу сестры, найдена мертвой

"38-летняя жительница села Демидов Вышгородского района… сегодня найдена бездыханной в местной речке… Сейчас на месте события работает следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Киевщины Дмитрия Ценова. Полковник полиции взял под личный контроль расследование смерти правозащитницы", - сообщается в понедельник на сайте отдела коммуникации управления Национальной полиции в Киевской области.

Имя погибшей в полиции не называют. Как отмечается в сообщении, ее тело будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, а по факту преднамеренного убийства уже открыто уголовное производство.

Народный депутат фракции БПП Мустафа Найем уточнил, что речь идет об Ноздровской, которая долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей во время ДТП в сентябре 2015 года. "Девушку сбил пьяный водитель, племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, юрист по образованию лично вела это дело, выступала в суде, за что неоднократно подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

"В июне этого года ей таки удалось добиться справедливости - Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы - суд отказал адвокатам убийцы, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: "Ты плохо кончишь". А через два дня, в пятницу 29 декабря Ирина пропала. А несколько часов назад ее тело нашли в реке Вышгородского района Киевской области", - рассказал Найем.

По его словам, у Ноздровской осталась дочь и пожилая мать. "Очень хочется думать, что убийц найдут. А на суд к Россошанскому, думаю, придет много неравнодушных граждан", - добавил Найем.