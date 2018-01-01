Чрезмерную любовь к видеоиграм признают заболеванием

Сейчас этот вопрос уже рассматривается Всемирной организацией здравоохранения, которая разрабатывает обновленную версию этого самого списка. Он, по данным известного научного журнала New Scientist, не пересматривался почти три десятка лет: последний раз изменения вносились в 1990 году, пишет 4pda.ru.

«Специалистам в сфере здравоохранения необходимо признать, что игровая зависимость может иметь серьезные последствия для здоровья», — утверждает представитель Всемирной организации здравоохранения Владимир Позняк.

По предварительным данным, диагноз «психическое расстройство» будет ставиться людям, необходимость прибывания в играх которых будет превалировать над жизненно важными потребностями вроде сна и принятия пищи. Поэтому к тем, кто из-за игр постоянно забывает перекусить или засиживается у компьютера с вечера и до самого утра, обещая себе закончить «через пять минут», будут относиться как к больным. Какими будут методы лечения поистине страшного заболевания — пока неизвестно.

Представители Всемирной организации здравоохранения все же отметили, что большинство геймеров под категорию психически нездоровых не подходят, хоть у них и проявляются некоторые симптомы. Однако случаи, когда страсть к видеоиграм имела плачевные последствия — можно вспомнить несколько прецедентов, когда увлекшиеся люди погибали от истощения — все же имели место. Именно таких не умеющих контролировать себя игроков и будут всеми силами спасать. Намерения, безусловно, более чем благие. Вот только вопрос о том, чем они обернутся на практике, остается открытым.