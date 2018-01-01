Любители фейерверков обесточили часть Владивостока

Глава города Виталий Веркеенко оперативно проинформировал горожан о принимаемых мерах. "На улице Горной при запуске частного фейерверка снайперски угодили в высоковольтную линию... бригада работает. 4 часа на устранение. Извините за новогоднюю романтику", - написал он в Facebook .

Ряд пользователей соцсети высказали сомнения в том, что высоковольтная ЛЭП была выведена из строя обычной хлопушкой. Однако среди комментаторов нашлись очевидцы событий, а вскоре в соцсетях появились и видео с места происшествия.

"Короткое замыкание стало причиной отключения сразу трех подстанций, обеспечивающих электричеством потребителей в районе Авангарда и Луговой. Отключенная мощность составила 7 МВт. Бригада энергетиков была оперативно отправлена на осмотр отключившейся линии. На опоре 18 линии 35 кВ "А-З" были обнаружены следы короткого замыкания, повреждены четыре изолятора. Опора и провод не получили повреждений. После осмотра оборудования энергетики возобновили подачу электроэнергии потребителям", - приводит VL.ru отчет энергетиков об устранении неполадок.