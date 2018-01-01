Российские эксперты считают, что ракеты КНДР не могут поразить США

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения предупредил США, что у его страны отныне есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории.

"Он (Ким Чен Ын - прим. ред.) выдает желаемое за действительное, пугает Америку", - сказал "Интерфаксу" в понедельник бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения России генерал-полковник Виктор Есин.

"У КНДР могут быть боеголовки, но надежных средств доставки у них нет. Одиночные пуски, которые может произвести Северная Корея, будут перехвачены системой противоракетной обороны США. Северокорейские ракеты несовершенны, они не несут комплексы преодоления ПРО", - сказал Есин.

По его словам, проведенные Северной Кореей испытания ракет "Хвасон-14" и "Хвасон-15" были неполноценными. "Их недостаточно, чтобы принять эти ракеты на вооружение. И не ясно, сколько они таких ракет сделали. Я думаю, что их немного", - заявил Есин.

Похожая позиция - у бывшего начальника 4-го Научно-исследовательского института Минобороны РФ генерал-майора Владимира Дворкина. "Все это шантаж и миф", - сказал "Интерфаксу" в понедельник Дворкин, комментируя заявление лидера КНДР о способности нанести ядерный удар по любой точке США.

"Куда-нибудь один раз они могут случайно достать, если все будет в порядке. Но на самом деле все это из области мифологии", - считает Дворкин.

"КНДР должна провести хотя бы несколько успешных пусков межконтинентальной баллистической ракеты. Они не отрабатывают надежность ракеты. Значит, нет никаких гарантий, что они что-то могут сделать", - сказал Дворкин, отвечая на вопрос, когда у КНДР появятся ракеты, способные достичь территории США.

4-й ЦНИИ Минобороны РФ занимается проблемами стратегических ядерных вооружений.

Лидер КНДР заявил: "США следует знать, что ядерная кнопка - у меня на столе". "Вся территория США - в зоне досягаемости наших ядерных сил... США никогда не смогут начать войну против меня и моей страны", - приводит слова Ким Чен Ына агентство "Ассошиэйтед пресс". Лидер КНДР подчеркнул, что ядерный арсенал его страны отныне - реальность, о которой следует помнить.