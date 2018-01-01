Фото: в первый день юбилейного года приехавших в Эстонию приветствовал сюрприз

По словам руководителя оргкомитета ЭР100 Яануса Рохумаа, начавшийся юбилейный год вызовет больший интерес к Эстонии. “Поэтому мы ждем больше иностранных гостей и прибывающих на день рождения гостей нужно встретить достойно”, - сказал Рохумаа.

Если в первый день праздничного года прибывающих в Эстонию встречали воздушными шариками, то в дальнейшем о юбилее страны пассажиров на въезде будут предупреждать специально изготовленные ворота с символикой ЭР100.

Ворота появятся в десяти пунктах въезда в Эстонию. Помимо аэропорта, они уже появились в А-терминале Таллиннского порта, и завершена установка ворот на шоссе в Икла.

В ближайшее время ворота также появятся на КПП в Валга и Нарве, Таллиннском автовокзале, D-терминале порта, в галерее 5-го причала, а в мае во время круизного сезона - и на круизном причале.

В этом году в Эстонии ожидается более двух миллионов иностранных туристов, большинство которых попадет в Эстонию именно через приветственные ворота. “Так мы достойно сможем рассказать, что Эстония отмечает свой столетний юбилей и пригласить всех поучаствовать в праздновании”, - сказал директор Центра развития туризма EAS Тармо Мутсо.

Ворота простоят весь юбилейный год и будут призывать поделиться фотографиями своей поездки и впечатлениями от Эстонии в соцсетях.

У пользователей Android также будет возможность с помощью чипа NFC прямо в воротах ознакомиться с 20 рекомендациями относительно того, какие места в Эстонии стоит посетить.