Обладатель «Золотого мяча» похвалил Аршавина

Бразилец отметил, что знает не так много российских футболистов. «Но я отлично помню Аршавина. Он один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом в "Арсенале"», — заявил Кака.

Аршавин выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал» и краснодарскую «Кубань». В активе 34-летнего форварда 74 матча и 17 голов в составе сборной России. С 2016 года он защищает цвета казахстанского «Кайрата».

Кака в разное время играл за бразильский «Сан-Паулу», итальянский «Милан», испанский «Реал» и американский «Орландо Сити». В 2007 году выступавший тогда за «Милан» хавбек получил «Золотой мяч». Кака на протяжении 14 лет выступал в составе сборной Бразилии и в 2002 году стал чемпионом мира. 17 декабря 2017 года полузащитник объявил о завершении карьеры.