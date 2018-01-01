Убийство в немецком городке вызвало дебаты о контроле несовершеннолетних беженцев

"Мне совершенно ясно, что беженцы-подростки, совершившие преступление, должны чаще и более последовательно подвергаться высылке", - заявил Херрман в интервью газетам медиконцерна Funke Mediengruppe, текст которого был обнародован в понедельник, 1 января.

Политик признал, что положения европейского права осложняют высылку несовершеннолетних, предусматривая, в частности, гарантии того, что на родине о них - при отсутствии родственников - могут должным образом позаботиться власти. Кроме того, депортация часто срывается из-за плохой кооперации со странами, откуда прибывают мигранты, отметил Херрман.

За упрощение депортации несовершеннолетних беженцев высказался также глава Свободно-демократической партии Кристиан Линднер. В интервью Bild am Sonntag лидер немецких либералов отметил, что часто слышит о проблемах, связанных с мигрантами подросткового возраста, прибывшими без сопровождения. Если воспитательные меры бессильны, следует проверить возможность депортации, считает Линднер.

Сомнения в возрасте убийцы

Поводом для дискуссии стало убийство ножом 15-летней девочки по имени Миа, которое произошло несколько дней назад в одном из магазинов в городе Кандель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). По данным следствия, его совершил проситель убежища из Афганистана, который ранее находился в дружеских отношениях с убитой. Согласно официальным документам, подозреваемый в убийстве - ровесник жертвы.

Между тем отец Мии в интервью газете Bild выразил большие сомнения в фактическом возрасте афганца. Эту тему затронул в более раннем интервью и глава МВД Баварии, потребовав при необходимости проводить медицинскую проверку возраста у въезжающих в ФРГ юных беженцев. В таком же ключе высказался и заместитель председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Томас Штробль.

В ходе новогоднего богослужения в Людвигсхафене глава евангелической церкви Пфальца Кристиан Шад упомянул убийство в Канделе, отметив, что "мы имеем дело с поступком одного отдельного афганского беженца, а не группы людей, которые - как и он - являются афганцами или беженцами". Шад призвал не допустить того, чтобы такие преступления "сеяли в наших сердцах ненависть и желание отомстить".

Критика в адрес телеканала

Наряду с системой контроля въезжающих в страну беженцев критике подвергся и общественно-правовой телеканал ARD, не включивший сюжет об убийстве в Канделе в новостную программу в день, когда стало известно о преступлении. После возмущения в соцсетях главный редактор службы новостей ARD Маркус Борнхайм (Marcus Bornheim) объяснил, что программа Tagesschau, "как правило, не сообщает о преступлениях, совершенных на почве личных взаимоотношений". Однако потом сюжет об убийстве в Канделе в новостях ARD все же появился.

В настоящее время афганец, подозреваемый в убийстве своей бывшей подруги, находится под стражей. Как сообщает полиция земли Рейнланд-Пфальц, проситель убежища приехал в Германию в апреле 2016 года. Он уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с нанесением телесных повреждений другому лицу, а также заявлением об угрозах и оскорблениях, которое ранее подавали в полицию родители убитой Мии. Угрозы последовали вскоре после того, как девушка решила прекратить отношения.