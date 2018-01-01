Картина дня: поиски пропавшего на реке, последствия встречи Нового года и скандал вокруг гимна

Авария в Йыгевамаа: пострадавший в критическом состоянии

Сегодня утром в 6.55 Спасательный центр получил сообщение о том, что на 16-м километре шоссе Йыгева – Муствеэ в Канткюла лежит в кювете перевернувшийся автомобиль. Читайте далее...

Галерея: немного сказочного свинства в центре Таллинна

После встречи Нового года центр Таллинна местами являл собой печальное зрелище: горожане оставили после себя мусор. Пустых бутылок из-под шампанского и битого стекла в окрестностях площади Вабадузе было довольно много. Читайте далее...

В Ливерпуле огонь на парковке уничтожил около 1400 автомобилей

Пожар, вспыхнувший около спортивного и шоу-холла Echo Arena в Ливерпуле, по словам местных спасателей, худший из тех, с которыми им приходилось сталкиваться. Читайте далее...

Аллик: зачем комментировать на ETV с русским акцентом? Лучше сразу по-русски

Социал-демократ Яак Аллик раскритиковал в соцсетях новогоднюю трансляцию ETV, которую вел по-эстонски русскоязычный актер Николай Бенцлер. Читайте далее...

Спасателям не удалось найти человека, который якобы спрыгнул с моста в реку

По словам очевидца, сегодня около 17.15 в Пайкузе с моста Рейу в реку спрыгнул неизвестный. Читайте далее...

Дурной знак? Эстония встретила Новый год без гимна

За все время восстановленной независимости на Новый год всегда звучал эстонский гимн, но на этот раз после речи президента Керсти Кальюлайд на площади Вабадузе по ETV прозвучала песня «Eestlane olen ja eestlaseks jään…» ("Я эстонец и останусь эстонцем...") в исполнении Иво Линна. Читайте далее...

Галерея, видео: женщина перевернула BMW из-за боли в животе

Сегодня около 10 часов утра в Нахкъяла Харьюского уезда легковой автомобиль BMW на изгибе дороги потерял управляемость и вылетел с дороги. Читайте далее...

ETV+ показал пародию на новогоднее обращение Путина

Телеканал ETV+ вечером в воскресенье, 31 декабря, показал шуточную пародию на новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина. Читайте далее...

Фото: в первый день юбилейного года приехавших в Эстонию приветствовал сюрприз

По случаю начала юбилейного для Эстонии года в Таллиннском аэропорту сотни прибывших сюда пассажиров встречали сине-черно-белыми воздушными шариками. Читайте далее...

Полиция: работы на Новый год было много, но обошлось без серьезных инцидентов

Новогодняя ночь потребовала от полиции достаточно активной работы, но серьезных инцидентов за последние сутки не произошло. Читайте далее...

ERR: исполнять гимн под взрывы фейерверков было бы неуместно

Решение об отмене исполнения гимна далось нелегко, признает редактор ERR Кармель Килланди, ответственный за новогоднюю программу. Читайте далее...

Урмас Паэт поприветствовал ответственных за повышение акцизов

Европарламентарий Урмас Паэт опубликовал в соцсети Facebook фотографию, сделанную на одной из автозаправок Испании. Читайте далее...

Советник президента не видит проблемы во встрече Нового года без гимна страны

Советник по связям с общественностью президента Таави Линнамяэ отметил, что трансляция праздничного мероприятия по случая встречи Нового года на площади Вабадузе прошла хорошо, несмотря на что, что после речи президента не прозвучал гимн Эстонии. Читайте далее...

Галерея: в Ласнамяэ пьяный водитель BMW врезался в столб и попытался скрыться от полиции

Сегодня около 14.38 в столичном районе Ласнамяэ на улице Кярбери находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля BMW фонарный в столб, который от полученного удара упал на городской маршрутный автобус. Читайте далее...