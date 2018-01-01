Хендрик Алла: новогодние передачи на эстонских телеканалах оказались жалкой пародией на российское телевидение

Например, новогодняя программа телеканала Kanal 2 была рассчитана на людей, которые включат телевизор часов в шесть вечера, и он будет себе спокойно в углу жужжать до тех пор, пока сам не отключится, либо обитатели квартиры не отправятся спать.

У праздничного выпуска отсутствовал четкий план. Все происходящее на экране выглядело очень сумбурно. Похоже, телеканал считает, что есть люди, которые живут исключительно в информационном поле Kanal 2. Они даже окна в квартире не открывают для проветривания, чтобы не отрываться от просмотра телепередач.

Наверное, для тех, чьим основным источником информации является телеканал Kanal 2, все прошло просто идеально, так как в промежутке между музыкальными композициями на экране появлялись популярные телеведущие.

Нельзя не отметить место, где проходили съемки. Это складское помещение странно выглядело на фоне всего этого гламура и шика. Также не совсем была понятна задумка с золотыми ведрами, в которые говорили гости. Да и ценники с них можно было бы и снять.

А больше всего мне запомнилось радужное платье репортера Reporter Хетлин Виллак. Вот это класс!

На телеканале TV3 в новогодний вечер показывали шоу пародий. В этот раз пародии делали на Юри Ратаса, что, как мне кажется, было ошибочным решением. Не спас ситуацию даже талант Хенрика Ноорманна. Можно также отметить пародию на министра здоровья и труда Евгения Осиновского.

Во всем остальном – на телеканале TV3 мы увидели ту же картину, что на других каналах. Местные телеканалы просто показали жалкую пародию на российские телеканалы. Мы увидели похожий формат шоу. У российских коллег все тоже такое яркое, гламурное с участием известных гостей. Я больше не смогу выслушивать нытье эстонских телеканалов о том, насколько они бедные, поэтому они не могут делать что-то смотрибельное. Можно сколько угодно тюнинговать Ford Sierra, но Ferrari она не станет.

Если вы не умеете, да и денег у вас нет, может, стоит придумать что-то более оригинальное?