Галерея: в Ласнамяэ пьяный водитель BMW врезался в столб и попытался скрыться от полиции
1 января 2018 г., 18:31
Сегодня около 14.38 в столичном районе Ласнамяэ на улице Кярбери находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля BMW фонарный в столб, который от полученного удара упал на городской маршрутный автобус, пишет Postimees.
Водитель автомобиля попытался скрыться с скрылся с места происшествия, но был позднее задержан полицией благодаря помощи граждан.
Водитель автомобиля получил незначительные травмы. Полицейские доставили его в участок. Пассажиры автобуса не пострадали. Для поднятия рухнувшего столба потребовалась помощь автокрана.
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре поблагодарил прохожих за помощь, а также подтвердил, что водитель BMW находился в состоянии опьянения.