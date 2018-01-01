Галерея: в Ласнамяэ пьяный водитель BMW врезался в столб и попытался скрыться от полиции

Водитель автомобиля попытался скрыться с скрылся с места происшествия, но был позднее задержан полицией благодаря помощи граждан.

Водитель автомобиля получил незначительные травмы. Полицейские доставили его в участок. Пассажиры автобуса не пострадали. Для поднятия рухнувшего столба потребовалась помощь автокрана.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре поблагодарил прохожих за помощь, а также подтвердил, что водитель BMW находился в состоянии опьянения.