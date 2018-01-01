Советник президента не видит проблемы во встрече Нового года без гимна страны

По словам Линнамяэ, Канцелярия президента никогда не была причастна к организации новогодних мероприятий. «В этом году за организацию отвечала команда EV100, а трансляцию вела ERR (Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация). Раньше речь президента представляла из себя заранее записанное видеообращение», - сказал Линнамяэ.

В этот раз президент произнесла речь на площади Вабадузе, но по ее завершении не прозвучал гимн Эстонии, хотя это было обычной практикой в предыдущие годы. Многим жителям страны этот факт не понравился.

«Мне кажется, с одной стороны, есть традиции, но, с другой, новогоднее мероприятие стоит рассматривать как художественное произведение, поэтому я понимаю организаторов и постановщиков. Думаю, они взвешивали разные варианты, как это все будет выглядеть. Подобное мероприятие впервые проходило на площади Вабадузе. Никто точно не знал, как все будет. Гимн является почетный символом, поэтому для него необходимо найти подходящее время и место. Я с пониманием отношусь к ситуации, когда гимн не прозвучал в тот момент, когда кругом раздается грохот от фейерверков», - сказал Линнамяэ.

«Мне кажется, исполнение песни «Eestlane olen ja eestlaseks jään» ("Я эстонец и останусь эстонцем...") было уместно для данного конкретного случая. Я думаю, что если в следующем году все пройдет согласно традициям, то, по всей видимости, и гимну найдется свое место. Я считаю, что вчера мы увидели красивое новогоднее мероприятие», - добавил он.

В ERR так и не ответили, почему во время торжественного мероприятия не было слышно гимна Эстонии. Пресс-служба телерадиовещания пообещала дать ответ завтра, так как в настоящее время дать комментарий некому.