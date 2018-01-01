Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Видео: гол Клавана на последней минуте принес «Ливерпулю» победу над «Бернли»

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Twitter/LFC

«Ливерпуль» на выезде вырвал победу над «Бернли» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе хозяев автором единственного гола стал Йоханн Гудмундссон. За победителей мячи забили Садио Мане и Рагнар Клаван, отличившийся на последней минуте матча.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур

«Бернли» (Бернли) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 1:2

Голы: 0:1 — Мане — 61, 1:1 — Гудмундссон — 87, 1:2 — Клаван — 94

Видео победного гола можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Наверх