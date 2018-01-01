Видео: гол Клавана на последней минуте принес «Ливерпулю» победу над «Бернли»
1 января 2018 г., 19:21
«Ливерпуль» на выезде вырвал победу над «Бернли» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
В составе хозяев автором единственного гола стал Йоханн Гудмундссон. За победителей мячи забили Садио Мане и Рагнар Клаван, отличившийся на последней минуте матча.
Англия. Премьер-лига. 22-й тур
«Бернли» (Бернли) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 1:2
Голы: 0:1 — Мане — 61, 1:1 — Гудмундссон — 87, 1:2 — Клаван — 94
Видео победного гола можно посмотреть ЗДЕСЬ!