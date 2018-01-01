Урмас Паэт поприветствовал ответственных за повышение акцизов

Урмас Паэт поприветствовал ответственных за повышение акцизов3
1 января 2018 г., 19:41
Европарламентарий Урмас Паэт опубликовал в соцсети Facebook фотографию, сделанную на одной из автозаправок Испании, пишет Postimees.
«Приветствую ответственных за повышение акцизов. На фотографии вы можете увидеть цены на топливо в одной из стран ЕС, где уровень жизни выше эстонского. Такое тоже возможно, когда хотят поддержать развитие предпринимательства и экономики, а также улучшить уровень жизни. Довольно повышения налогов в Эстонии. Это не поможет улучшить экономику и конкурентоспособность», - написал Паэт.