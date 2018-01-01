Урмас Паэт поприветствовал ответственных за повышение акцизов

«Приветствую ответственных за повышение акцизов. На фотографии вы можете увидеть цены на топливо в одной из стран ЕС, где уровень жизни выше эстонского. Такое тоже возможно, когда хотят поддержать развитие предпринимательства и экономики, а также улучшить уровень жизни. Довольно повышения налогов в Эстонии. Это не поможет улучшить экономику и конкурентоспособность», - написал Паэт.

Цены на топливо 1 января на одной из автозаправок Таллинна. | ФОТО: Sander Ilvest