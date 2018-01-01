В России перед Новым годом в 30 аэропортов поступили сообщения о заложенной бомбе

"Только за одни сутки 31 декабря поступили угрозы минирования службам безопасности и различным подразделениям 30 аэропортов, включая "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и петербургский "Пулково", - сказал источник.

Звонки с угрозами начали поступать рано утром. "Одним из первых сигнал получил аэропорт Анадыря. Волна анонимных предупреждений двигалась с востока на запад страны и к вечеру достигла аэропортов в республиках Северного Кавказа", - добавил источник в экстренных службах.

Меры безопасности в аэропортах были усилены, некоторые и вовсе пришлось эвакуировать, однако ни один из сигналов о заложенных бомбах и угрозах теракта не подтвердился.

Напомним, 31 декабря 2017 года около тысячи человек были эвакуированы из торгового центра "Капитолий" на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы. Перед этим в правоохранительные органы поступил звонок от неизвестного о заложенной в здании бомбе.

Первая массовая волна анонимных звонков о минировании обрушилась на российские города в середине сентября. Звонки о якобы заложенных бомбах поступали в 190 городов и коснулись более 3,5 тысячи объектов. В общей сложности было эвакуировано более 2,5 миллиона человек. По фактам ложных сообщений заведены тысячи уголовных дел по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), в том числе в Москве.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью 26 декабря 2017-го уточнил, что в подавляющем числе случаев злоумышленники сообщали о якобы заложенных бомбах при помощи IP-телефонии. Звонки поступали с территории Турции, Украины, США и Японии. Замглавы МВД Игорь Зубов со своей стороны отмечал, что большинство звонков поступило из "мест концентрации террористов в Сирии". Помимо уже указанных стран он также назвал Канаду, Казахстан и Узбекистан.