ERR: исполнять гимн под взрывы фейерверков было бы неуместно

По ее словам, им показалось неуместным исполнение гимна под аккомпанемент врывающихся фейерверков.

Портал Postimees приводит ниже комментарий Килланди.

Мне поступила информация о запросе со стороны Postimees о ситуации вокруг гимна. Поскольку я отвечала за составление новогодней программы, буду рада ответить на данный вопрос. Мы можем заверить, что данное решение далось нашей команде нелегко.

В этот раз празднование Нового года на ETV сильно отличалось от предыдущих лет, поскольку у нас был прямой эфир с площади Вабадузе. Также впервые с момента восстановления независимости Эстонии президент выступала с новогодним поздравлением перед жителями страны.

Все стороны, причастные к новогодним мероприятиям, активно обсуждали план действий, а также рассматривали все возможные варианты. При составлении программы мы исходили из того, что для исполнения гимна необходима достойная обстановка. Его нельзя исполнять под взрывы фейерверков. Это просто было бы неуместно. Поэтому мы обычно наперед планировали речь президента, чтобы мы могли спокойно следить за важными для нас моментами.

Именно по этой причине в этот раз мы сделали выбор в пользу песни Карла-Аугуста Херманна, Ало Маттийсена и Юри Леэсмента «Eestlane olen ja eestlaseks jään».

Признаю, что мы могли допустить ошибку, так как заранее не пояснили, почему поступили так, а не иначе. В знаменательные даты традиции играют очень важную роль и для нас. Мы приносим извинения, если это задело чьи-то чувства. В следующем году гимн снова прозвучит.