В Москве со станции метро эвакуировали пассажиров из-за подозрительного предмета

"По предварительным данным, на платформе станции метро "Филевский парк" обнаружен бесхозный предмет, проведена эвакуация людей", - приводит агентство "Интерфакс" слова осведомленного источника, пишет Newsru.com.

Точное количество эвакуированных пока не уточняется. По информации журналистов, движение поездов в настоящий момент остановлено. На станцию метрополитена уже выехали кинологи.

Тем временем ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города передает, что, вероятно, угрозы пакет не представляет, но было принято решение дополнительно его обследовать. При этом сообщается, что на движение поездов инцидент не повлиял. Место находки оцеплено, но станция работает в обычном режиме.

Напомним, что накануне Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в совершении теракта Дмитрию Лукьяненко, задержанному подозреваемому во взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге 27 декабря. При этом следователи указали, что он с 19 лет наблюдался в психиатрическом диспансере. Его ждет психиатрическая экспертиза.

В супермаркете сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 18 человек. По данным СК, мощность взрывного устройства составила 200 г. в тротиловом эквиваленте.