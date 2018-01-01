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Спасателям не удалось найти человека, который якобы спрыгнул с моста в реку

Полиция продолжает поиски!

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ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees/

По словам очевидца, сегодня около 17.15 в Пайкузе с моста Рейу в реку спрыгнул неизвестный, пишет Pärnu Postimees.

Дежурный пресс-секретарь Ляэнеского центра спасения сообщил, что спасатели на лодке прочесывали территорию рядом с мостом, но никого найти не удалось.

Поиски прекратились около 18.00. Далее делом займется полиция. Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла сообщила, что стражи порядка продолжают поиски на реке.

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