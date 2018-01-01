Спасателям не удалось найти человека, который якобы спрыгнул с моста в реку

Дежурный пресс-секретарь Ляэнеского центра спасения сообщил, что спасатели на лодке прочесывали территорию рядом с мостом, но никого найти не удалось.

Поиски прекратились около 18.00. Далее делом займется полиция. Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла сообщила, что стражи порядка продолжают поиски на реке.