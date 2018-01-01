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В изготовлении ковра к столетию ЭР поучаствовали более 6000 человек

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ФОТО: Eero Vabamägi

Уникальный подарок к столетнему юбилею Эстонии - большой ковер, который на протяжении семи месяцев ткали 6000 мастеров и мастериц, почти закончен, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Длина ковра составляет 100 метров, а свою лепту в его создание внесли не только профессионалы, но и обычные жители, приехавшие со всех уголков страны, а также политики страны.

Сейчас остались последние штрихи, которые планируется завершить уже к концу месяца.

"Ткачей было более 6000, это довольно большое число. И это очень хорошо, что так много людей захотели принять участие в этой работе. Очень многие люди хотели отметить свои корни в родном приходе, и для этого они приходили по несколько раз прясть ковер", - сказала художник по текстилю Эне Парс.

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