В изготовлении ковра к столетию ЭР поучаствовали более 6000 человек

Длина ковра составляет 100 метров, а свою лепту в его создание внесли не только профессионалы, но и обычные жители, приехавшие со всех уголков страны, а также политики страны.

Сейчас остались последние штрихи, которые планируется завершить уже к концу месяца.

"Ткачей было более 6000, это довольно большое число. И это очень хорошо, что так много людей захотели принять участие в этой работе. Очень многие люди хотели отметить свои корни в родном приходе, и для этого они приходили по несколько раз прясть ковер", - сказала художник по текстилю Эне Парс.