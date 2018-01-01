Революция в фотографии: новый конкурент CMOS-сенсоров позволит делать снимки в полной темноте

Сенсоры следующего поколения требуют лишь одного фотона света для создания снимка, что открывает возможности для съемки в условиях экстремально низкого освещения. Исследователи рассказали, как работает технология и где ее применят, пишет 4pda.ru.

CMOS-сенсор

Как и у CMOS, QIS отличается многослойной структурой. В основе новых сенсоров находятся джоты — мелкие точки, которые регистрируют единичные фотоны света. Из них QIS воссоздаёт полное изображение на частоте 1 040 кадров в секунду и подавляет шумы, потребляя не более 17 мВт энергии.

Ранее сенсоры с настолько высокой светочувствительностью нуждались в системе охлаждения или использовали пиксели огромного размера, из-за чего страдало разрешение снимков. Прототип QIS-сенсора также не может похвастаться этим параметром — его разрешение составляет всего 1 Мп. Тем не менее разработчики уверяют, что в будущем количество джотов увеличат до миллиарда.

Применение QIS-сенсорам нашлось сразу: с их помощью астрономы будут снимать отдаленные звезды, а Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США использует технологию в сфере безопасности. Помимо этого, появились идеи по применению QIS в медицине и кинематографе.

Производство новинок будет дорогим, но разработчики позаботились о совместимости со старым оборудованием для создания CMOS-сенсоров, и теперь с их помощью можно выпускать QIS. Между тем говорить о выходе технологии на потребительский рынок пока что рано.