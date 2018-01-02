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Фото: теперь вам доставят на дом не только обычный потребительский товар, купленный в интернете

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ФОТО: Amazon

В интернет-магазине Amazon вы можете купить абсолютно все, и это не шутка, пишет портал Kodu. Сейчас у вас появилась возможность приобрести там новый дом, который вам доставят.

Речь идет о переделанном из морского контейнера мини-доме, в котором есть все, необходимое для жизни, включая бытовую и санитарную технику, сообщает Apartment Therapy.

Цена дома примерно 36 000 евро, к которой добавляются транспортные расходы, которые составляют приблизительно 4500 евро.

Конечно, мебель и предметы интерьера вам придется приобрести самостоятельно.

Морские контейнеры - достаточно экологичны, а также хорошо подходят тем, кто хочет попробовать, каково это жить в мини-доме. Интересен факт, что в дальнейшем можно прикупить еще парочку таких контейнеров для увеличения общей площади дома.

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