Шок: шаманство бывает не только в Африке, но и в ведущей хоккейной лиге

После пяти подряд поражений в регулярном чемпионате КХЛ с общим счетом 7:19 руководство базового клуба сборной Казахстана по хоккею решилось на крайние меры - перед тренировкой решили зарезать барана, чтобы окропить ворота кровью.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", традиционный ритуал "на удачу" поверг в шок североамериканских легионеров клуба - некоторым из них стало плохо и они решили покинуть место совершения ритуала.

Клуб из Астаны еще в декабре шел на первом месте в своей конференции, но неудачный отрезок откинул команду за пределы плей-офф. Сейчас "Барыс" находится на 10-м месте в Восточном Дивизионе КХЛ.

Кроме барана, в жертву принесли и человека - с поста главного тренера астанинцев был уволен Евгений Корешков.

Кроме "Барыса" шаманство с бараном практиковал и клуб футбольной Премьер-Лиги России, пермский "Амкар", после затяжной серии без побед, главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев провел данный ритуал, который помог "Амкару" одержать минимальную победу над тульским "Арсеналом".

"Поводили барана по полю. Зарезали. Не на поле, конечно. Потом этим бараном мы всех сотрудников клуба накормили," - отметил дагестанский наставник "Амкара".

Поможет ли колдовство "Барысу"? Ответ на это даст ближайший матч астанинцев против безнадежного аутсайдера КХЛ ханты-мансийский "Югры".