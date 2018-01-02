Россияне штурмуют границу с Эстонией: ожидание в очереди несколько часов

Несмотря на то, что в Нарве работают шесть полос, быстрее обслуживать поток российских туристов не получается, сообщает портал Rus.err.ee.

Пробка из автомобилей, желающих покинуть Россию через Ивангород в Кингисеппском районе Ленобласти, растянулась на три километра и начинается на подъезде к городу, написал российский портал 47news.

Как сообщил порталу Rus.err.ee заместитель руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Антс Кутти, действительно со стороны России мост "Дружба" в направлении Эстонии полон автомобилей.

"Мы прогнозировали рост числа россиян, которые приедут к нам на праздники, но их оказалось рекордно много, поэтому приходится немного подождать прохождения границы", - отметил он.