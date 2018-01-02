Прогноз на 2018 год: многие смогут купить новое жилье, но не исключена волна банкротств

А вот подробности.

Жилье станет доступнее. Налоговое изменение, вступившее в силу, позволит тысячам человек получать на 50-60 евро в месяц больше, и это привлечет в банки много новых клиентов, желающих получить кредит. Кроме того, общий экономический рост увеличит численность среднего класса. Большая часть свободных денег пойдет на улучшение качества жизни и сделает рынок съемных квартир и недорогой квартирной собственности еще активнее.

Цены останутся на том же уровне. По статистике, больше сделок заключаются с новыми и более дорогими квартирами, но, по сути, цены прекратили свой рост уже пару лет назад. В 2018 году рост цен на квартиры в Таллинне останется в пределах инфляции.

Некоторые девелоперские проекты протухнут. Инвестирование в недвижимость - это риск, а сейчас в этот бизнес пришли люди, не имеющие опыта. Не все проекты увенчаются успехом, и в этом году следует ждать замораживания ряда объектов и банкротства фирм-девелоперов. Поскольку банки ссужают деньги на новостройки с осторожностью, девелоперы должны больше учитывать связанные с этим риски.

Подорожание строительных работ. Государство будет инвестировать в крупные строительные проекты. В ближайшие два года это - 80 млн евро на реконструкцию имеющегося жилья с участием Kredex. Параллельно активно строит частный сектор. Результатом этого станет увеличение стоимости строительства и реконструкции.

Нехватка строителей. Если до сих пор эстонские строители уезжали работать в Финляндию, то сейчас иностранцы работают у нас. Высокий спрос рождает приток на строительный рынок непрофессионалов, что может отразиться на качестве. Для небольшого ремонта дома или квартиры будет трудно и дорого найти мотивированного специалиста.