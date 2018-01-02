Аво-Рейн Терепинг об отмене гимна: легкомыслие, хамство или осознанный шаг?

Каждое утро, в начале дня, когда государственное радио начинает эфир, звучит гимн. Все большие государственные мероприятия начинаются с гимна.

Эстонский государственный симфонический оркестр (ERSO) раньше начинал первый концерт сезона гимном (по крайней мере, в прежние годы, о последних сказать не могу, не во всех участвовал).

Учебный год начинается с гимна. Новогодние обращения мэров всегда начинались с гимна (не знаю ни одного соседнего государства, где было бы не так). И так далее.

Однако наш теперешний новый год изумил отсутствием гимна. Что произошло? Начало нового года менее важно и символично, чем начало дня? Или начало нового учебного года?

Если президенту удобно прийти и произнести новогоднее обращение на гудящей праздничной площади, то почему гимну там звучать неудобно? Президент и гимн – важные символы. Президента слушали, послушали бы и гимн. И точно бы подпевали. Даже если кто-то где-то полагает, что в начале нового года на площади гимн не звучал бы, гимн однозначно должен был звучать на государственном телевидении. Телекартинку смотрит несравнимо большее число зрителей, чем находилось на площади. И еще грустят, что народ отчуждается от государства. Теперь очевидно, что между теми, кто принимает решения на государственном телевидении, и самим государством пролегла бездна отчуждения.

Символы и традиции имеют власть влиять на людей. Прежде всего, они дают стабильность в этом вечно меняющемся мире. Стабильность важна для человека, чтобы создать что-то ценное.

Мы в Эстонии не забыли нападок на наши символы во времена оккупации. Это создало нестабильность.

Символы и их важность использования для государства отражает яростность, с которой они повсюду атакуются. Во времена Второй мировой войны в Лондоне бомбили Букингемский дворец — королевскую резиденцию. Это здание не было важным объектом с точки зрения военной тактики, но оно было важнейшим символом. 13 сентября 1940-го года около 11 часов дня на дворец было совершено нападение, а королевская семья в это время пила чай. Четыре работника получили ранения, один из них позже скончался в больнице. Королевская семья не пострадала.

Обращения с символами нашего государства нуждается в объяснении, поскольку оно выходит из ряда вон. Необходимо объяснить, в чем причина — в глупом легкомыслии, откровенной глупости или же это осознанная смена направления. Нужно всего лишь объяснение, а не оправдания.